Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» победил в матче с «Шинником»

Футбольный клуб Махачкалы «Динамо» в домашней игре 4-го тура первой лиги одержал победу над ярославским «Шинником» со счетом 2:1.

За дагестанцев сделали голы Раджаб Магомедов (28-я минута) и Чингиз Агабалаев (86), у гостей голом отличился футболист Дмитрий Самойлов (65).

Стоит заметить, что на 89-й минуте нападающий «Шинника» Илья Грузнов получил вторую желтую карточку.

Так, «Динамо» набрал 7 очков и поднялся на 6 место, а команда Вадима Евсеева идет 12-й, имея в своем активе 4 очка.

В новом туре «Шинник» 13 августа примет на своем поле «Родину», сыгравшую вничью с «Волгарем» (0:0), «Динамо» же 14 августа сыграет в гостях с «Арсеналом», который победил «Уфу» (3:1).