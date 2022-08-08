Главе РД подарили мяч с автографами игроков «Динамо»

Руководитель РД Сергей Меликов поздравил тренеров футбольного клуба Махачкалы «Динамо» и всю команду с победой в 4 туре Первой лиги.

Стоит напомнить, что в игре с ярославским «Шинником» дагестанцы 7 августа одержали победу со счетом 2:1.

Несмотря на плотное расписание, глава республики прибыл на стадион «Анжи-арена», дабы болеть за футболистов вместе с тысячами жителями региона.

После игры Сергей Меликов поздравил команду с победой, а лидера ФК «Динамо» Гаджи Гаджиева - с 50-летием тренерской карьеры. Руководство команды и футболисты, в свою очередь, поблагодарили руководителя региона за постоянную поддержку и внимание, после чего вручили ему мяч с автографами игроков.