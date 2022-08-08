Стоит напомнить, что в игре с ярославским «Шинником» дагестанцы 7 августа одержали победу со счетом 2:1.
Несмотря на плотное расписание, глава республики прибыл на стадион «Анжи-арена», дабы болеть за футболистов вместе с тысячами жителями региона.
После игры Сергей Меликов поздравил команду с победой, а лидера ФК «Динамо» Гаджи Гаджиева - с 50-летием тренерской карьеры. Руководство команды и футболисты, в свою очередь, поблагодарили руководителя региона за постоянную поддержку и внимание, после чего вручили ему мяч с автографами игроков.