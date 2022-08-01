Махачкалинский клуб «Динамо» потерпел первое поражение в сезоне

Дагестанцы гостили в Астрахани, играя против местного «Волгаря». Основные события игры случились во втором тайме. Хозяевам после часа матча удалось выйти вперёд.

Пропущенный мяч замотивировал дагестанцев пойти большими силами вперёд, у команды было несколько отличных моментов для взятия ворот, в компенсированное время они все же смогли сделать гол.

После подачи углового головой ворота соперника поразил защитник Камиль Ибрагимов. Почти сразу же хозяева совершили контратаку, отправив мяч в ворота «Динамо». Дагестанцы проиграли со счетом 1:2.