ЗАМАНА - В Махачкале чествовали футбольный клуб «Динамо»

В Махачкале чествовали футбольный клуб «Динамо»

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11 июля, 2022. Понедельник 04:04
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В Махачкале чествовали футбольный клуб «Динамо»

В субботу, 9 июля, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал в праздничном мероприятии, посвящённом чествованию футбольной команды «Динамо» – победителя ФНЛ-2 в 2022 году.

В Махачкале чествовали футбольный клуб «Динамо»
Спорт

Стоит напомнить, что клуб после сезона-2006 не получил лицензию, которая подтвердила бы его профессиональный статус, и по факту просто перестал существовать.

В июне прошлого года «Динамо» по инициативе Сергея Меликова был официально возрождён на базе клуба «Махачкала». Всего за год команда смогла достигнуть повышения в классе – выйти во 2-й по силе, значимости и популярности дивизион профессионального футбола в стране.

Праздник, в котором поучаствовали действующие игроки клуба, ветераны и подрастающая смена, прошел в стенах Русского драматического театра имени Максима Горького. Перед его стартом Меликов осмотрел фотовыставку, напоминавшую о самых ярких страницах истории «Динамо».

Открывая торжественное мероприятие, руководитель региона в первую очередь поздравил собравшихся в театре с праздником Курбан-байрам и пожелал им добра, благополучия и здоровья.

А успех «Динамо» Меликов назвал победой всего футбола республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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