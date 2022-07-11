Стоит напомнить, что клуб после сезона-2006 не получил лицензию, которая подтвердила бы его профессиональный статус, и по факту просто перестал существовать.
В июне прошлого года «Динамо» по инициативе Сергея Меликова был официально возрождён на базе клуба «Махачкала». Всего за год команда смогла достигнуть повышения в классе – выйти во 2-й по силе, значимости и популярности дивизион профессионального футбола в стране.
Праздник, в котором поучаствовали действующие игроки клуба, ветераны и подрастающая смена, прошел в стенах Русского драматического театра имени Максима Горького. Перед его стартом Меликов осмотрел фотовыставку, напоминавшую о самых ярких страницах истории «Динамо».
Открывая торжественное мероприятие, руководитель региона в первую очередь поздравил собравшихся в театре с праздником Курбан-байрам и пожелал им добра, благополучия и здоровья.
А успех «Динамо» Меликов назвал победой всего футбола республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.