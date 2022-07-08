ЗАМАНА - Ко дню семьи, любви и верности 50 пар стали участниками забега в Дагестане

Ко дню семьи, любви и верности 50 пар стали участниками забега в Дагестане

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08 июля, 2022. Пятница 10:27
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Ко дню семьи, любви и верности 50 пар стали участниками забега в Дагестане

В Махачкале состоялся забег, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. 

Милана Магомедова — мама 4-х детей поделилась с  корреспондентом «Замана» своими впечатлениями от мероприятия. 

Ко дню семьи, любви и верности 50 пар стали участниками забега в Дагестане
Спорт

 

«Забег прошёл на отлично! Представь, с утра собираются родители, дети. Да, сонные. Да, непривычная обстановка. Мы ещё не так избалованы забегами. Но это было круто, потому что и дети, и родители понимали, для чего они сюда пришли. 

Я вот помню все свои поездки с родителями максимально детально. И мне хотелось, чтобы и у моих детей осталось подобное воспоминание. 

Мне нравится, что такие мероприятия связаны со спортом и со здоровьем. Я понимаю, насколько важно родителям не просто говорить своим детям о здоровье, а показывать всё это на своём примере. Я искренне благодарна сообществу DagRun за проведение таких забегов», — говорит Милана. 

Отметим, что в забеге участвовали 50 семейных пар с детьми до 12 лет. 

Все они были отмечены памятными медалями и сертификатами участников забега. 

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