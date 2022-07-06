ЗАМАНА - Дагестанские шашисты заняли призовые места на Чемпионате ЮФО и СКФО

Дагестанские шашисты заняли призовые места на Чемпионате ЮФО и СКФО

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06 июля, 2022. Среда 11:27
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Дагестанские шашисты заняли призовые места на Чемпионате ЮФО и СКФО

Спортсмены из Дагестана выиграли призовые места на Чемпионате ЮФО и СКФО по русским шашкам, который прошел в поселке Лазаревское города Сочи.

Дагестанские шашисты заняли призовые места на Чемпионате ЮФО и СКФО
Спорт

От Дагестана сборная была представлена многократным победителем чемпионатов округа, мастером спорта РФ Убушей Ангряевым (Кизилюрт), кандидатами в мастера спорта России Абдулой Алдановым (Кизилюрт) и Батыраем Зулпикаровым (Каспийск), Шамилем Алиевым (Махачкала), а также детьми: Саидом Зулпикаровым (Каспийск, 14 лет) и Мурадом Гаджимирзоевым (Кизилюрт, 11 лет).

В командном чемпионате среди взрослых участвовало 9 команд из 8 субъектов ЮФО/СКФО, в личном зачете – 37 игроков. Игры проводились по швейцарской системе по основной программе с жеребьевкой начальной позиции и в блиц.

Дагестанская мужская команда выиграла 2 место, повторив успех 2021. Большой интерес представляли детские соревнования. Неожиданно для всех юные дагестанцы произвели грандиозный фурор. Саид Зулпикаров занял 2 место в группе до 14 лет, а Мурад Гаджимирзоев – 3 в блице и основной программе в группе до 11 лет.

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