Названы победители первенства Дагестана по шахматам

Мероприятие прошло при поддержке Минспорта региона и Федерации шахмат республики при МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.». Лучшие результаты в своих возрастных группах продемонстрировали следующие ребята: Джанболат Джанболатов и Фатима Магомедов – до 9 лет; Айдын Гафуров и Фатима Кебедова – до 11 лет; Руслан Гаджиев и Салимат Алидибирова – до 13 лет; Аман Саитов и Султанат Джалалова – до 15 лет; Салимсултан Гусейнов и Хадиджа Магомедова – до 17 лет; Мурад Цахаев и Зухра Мамедова – до 19 лет. Победители и призеры во всех возрастных группах получили грамоты и медали от министерства спорта региона, а также кубки от Федерации шахмат республики. Их наставники были также награждены грамотами от Федерации шахмат Дагестана.