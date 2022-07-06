Мероприятие прошло при поддержке Минспорта региона и Федерации шахмат республики при МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.». Лучшие результаты в своих возрастных группах продемонстрировали следующие ребята: Джанболат Джанболатов и Фатима Магомедов – до 9 лет; Айдын Гафуров и Фатима Кебедова – до 11 лет; Руслан Гаджиев и Салимат Алидибирова – до 13 лет; Аман Саитов и Султанат Джалалова – до 15 лет; Салимсултан Гусейнов и Хадиджа Магомедова – до 17 лет; Мурад Цахаев и Зухра Мамедова – до 19 лет. Победители и призеры во всех возрастных группах получили грамоты и медали от министерства спорта региона, а также кубки от Федерации шахмат республики. Их наставники были также награждены грамотами от Федерации шахмат Дагестана.
Названы победители первенства Дагестана по шахматам
- Автор Дарья
- 06 июля, 2022. Среда 08:10
В махачкалинском Доме шахмат прошло первенство региона по шахматам. В соревнованиях поучаствовало более 200 шахматистов.
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