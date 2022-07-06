ЗАМАНА - Названы победители первенства Дагестана по шахматам

Названы победители первенства Дагестана по шахматам

Автор
06 июля, 2022. Среда 08:10
|||
Названы победители первенства Дагестана по шахматам

В махачкалинском Доме шахмат прошло первенство региона по шахматам. В соревнованиях поучаствовало более 200 шахматистов.

Названы победители первенства Дагестана по шахматам
Спорт

Мероприятие прошло при поддержке Минспорта региона и Федерации шахмат республики при МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.». Лучшие результаты в своих возрастных группах продемонстрировали следующие ребята: Джанболат Джанболатов и Фатима Магомедов – до 9 лет; Айдын Гафуров и Фатима Кебедова – до 11 лет; Руслан Гаджиев и Салимат Алидибирова – до 13 лет; Аман Саитов и Султанат Джалалова – до 15 лет; Салимсултан Гусейнов и Хадиджа Магомедова – до 17 лет; Мурад Цахаев и Зухра Мамедова – до 19 лет.  Победители и призеры во всех возрастных группах получили грамоты и медали от министерства спорта региона, а также кубки от Федерации шахмат республики. Их наставники были также награждены грамотами от Федерации шахмат Дагестана.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top