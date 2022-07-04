Дагестанцы выиграли путевки на Всемирные игры Специальной Олимпиады

Соревнования проходили среди россиян с особенностями интеллектуального развития. Команду дагестанцев представляли 4 спортсмена. Лучший результат по программе «Рабочая тропа» продемонстрировал Амир Магомедов. Он же занял 2 место по программе «Эстафета. Огибание шестов», а также 3 – по программе «Английская езда». Золото по категориям «Рабочая тропа» и «Выездка. Тест 3» получила Фатима Дибирова. Также в активе девушки есть серебро по программе «Английская езда». Вторым призером мероприятия по программам «Английская езда» и «Рабочая тропа» стал Арсен Гасанов.