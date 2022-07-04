Соревнования проходили среди россиян с особенностями интеллектуального развития. Команду дагестанцев представляли 4 спортсмена. Лучший результат по программе «Рабочая тропа» продемонстрировал Амир Магомедов. Он же занял 2 место по программе «Эстафета. Огибание шестов», а также 3 – по программе «Английская езда». Золото по категориям «Рабочая тропа» и «Выездка. Тест 3» получила Фатима Дибирова. Также в активе девушки есть серебро по программе «Английская езда». Вторым призером мероприятия по программам «Английская езда» и «Рабочая тропа» стал Арсен Гасанов.
Дагестанцы выиграли путевки на Всемирные игры Специальной Олимпиады
- Автор Дарья
- 04 июля, 2022. Понедельник 11:14
8 медалей привезут домой дагестанские спортсмены, принимавшие участие во всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по конному спорту, которая прошла в Москве, информирует пресс-служба Минспорта региона.
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