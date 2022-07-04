Дагестанские дзюдоисты выиграли 4 медали на Всероссийском турнире в Армавире

Спортивные мероприятия проводились среди ребят до 21 года. В них принимало участие более 250 спортсменов из 17 российских регионов. Лучшего результата среди дагестанцев добился Хаджимурад Магдиев, который получил серебро в весовой категории до 100 кг.



3 бронзы забрали Шамиль Шуайбов (60 кг), Ислам Гаджикеримов (73 кг) и Магомед Гаджиев (81 кг).