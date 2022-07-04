ЗАМАНА - Дагестанские дзюдоисты выиграли 4 медали на Всероссийском турнире в Армавире

Дагестанские дзюдоисты выиграли 4 медали на Всероссийском турнире в Армавире

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04 июля, 2022. Понедельник 10:28
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Дагестанские дзюдоисты выиграли 4 медали на Всероссийском турнире в Армавире

4 медали выиграли воспитанники школы дзюдо Дагестана на Всероссийском турнире в Армавире, информирует пресс-служба Минспорта субъекта. 

Дагестанские дзюдоисты выиграли 4 медали на Всероссийском турнире в Армавире
Спорт

Спортивные мероприятия проводились среди ребят до 21 года. В них принимало участие более 250 спортсменов из 17 российских регионов.  Лучшего результата среди дагестанцев добился Хаджимурад Магдиев, который получил серебро в весовой категории до 100 кг.

3 бронзы забрали Шамиль Шуайбов (60 кг), Ислам Гаджикеримов (73 кг) и Магомед Гаджиев (81 кг).

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