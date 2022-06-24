Посильную помощь ему оказали туристы одной из арабских стран.
Как сообщают РИА Новости, Алиев — мастер спорта России и тренер юношеской сборной Дагестана.
Услышав хлопок, Асланбек Алиев сразу же побежал на место аварии, помогать вытаскивать пассажиров.
Посильную помощь ему оказали туристы одной из арабских стран.
Как сообщают РИА Новости, Алиев — мастер спорта России и тренер юношеской сборной Дагестана.
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