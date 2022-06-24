ЗАМАНА - Дагестанский тренер спас 6 человек из горящей машины

Дагестанский тренер спас 6 человек из горящей машины

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24 июня, 2022. Пятница 11:19
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Дагестанский тренер спас 6 человек из горящей машины

 

Услышав хлопок, Асланбек Алиев сразу же побежал на место аварии, помогать вытаскивать пассажиров. 

Дагестанский тренер спас 6 человек из горящей машины
Спорт

Посильную помощь ему оказали туристы одной из арабских стран. 

Как сообщают РИА Новости, Алиев — мастер спорта России и тренер юношеской сборной Дагестана.

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