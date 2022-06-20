ЗАМАНА - Дагестанец Рабаданов сразится с американцем Кингом

Дагестанец Рабаданов сразится с американцем Кингом

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20 июня, 2022. Понедельник 09:08
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Дагестанец Рабаданов сразится с американцем Кингом

Дагестанский боец Гаджи Рабаданов станет файтером турнира Bellator, который пройдет 23 июля в американской Такоме.

Дагестанец Рабаданов сразится с американцем Кингом
Спорт

Его соперником станет американец Бобби Кинг. Ранее дагестанец уже выигрывал в двух боях, закрепив свои позиции в промоушене. На его счету 17 побед и всего 4 поражения.

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