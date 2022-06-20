Его соперником станет американец Бобби Кинг. Ранее дагестанец уже выигрывал в двух боях, закрепив свои позиции в промоушене. На его счету 17 побед и всего 4 поражения.
Дагестанец Рабаданов сразится с американцем Кингом
- Автор Шахри
- 20 июня, 2022. Понедельник 09:08
Дагестанский боец Гаджи Рабаданов станет файтером турнира Bellator, который пройдет 23 июля в американской Такоме.
Последнее от Шахри
- Сергей Меликов в интервью РИА «Новости» рассказал о туристических перспективах Дагестана
- Дагестан станет центром фольклорного искусства
- Газпром откроет в Дагестане новые заправки метаном
- Сергей Меликов поздравил врачей региона с профессиональным праздником
- Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с профессиональным праздником врачей Дагестана