В Вологде провели турнир по мини-футболу на Кубок имени Амет-Хана Султана

Накануне в Вологде статс-секретарь – заместитель руководителя Миннаца Дагестана Арсен Махмудов побывал на турнире по мини-футболу на Кубок имени Амет-Хана Султана среди команд дагестанцев, проживающих в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, информирует пресс-служба ведомства.

В играх приняли участие 11 команд из различных регионов страны.

Арсен Махмудов поприветствовал собравшихся от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова и главы Миннаца республики Энрика Муслимова.

«Мероприятия такого рода крайне важны, они позволяют не только полезно провести время, но и способствуют развитию межрегиональных связей, помогают в сохранении, укреплении этноконфессионального мира и согласия между представителями разных национальностей России», – заявил Арсен Махмудов.

По результатам турнира первое место выиграла команда из Москвы, второе заняла Московская область, а третье присудили футболистам-дагестанцам из Тверской области.