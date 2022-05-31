В играх приняли участие 11 команд из различных регионов страны.
Арсен Махмудов поприветствовал собравшихся от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова и главы Миннаца республики Энрика Муслимова.
«Мероприятия такого рода крайне важны, они позволяют не только полезно провести время, но и способствуют развитию межрегиональных связей, помогают в сохранении, укреплении этноконфессионального мира и согласия между представителями разных национальностей России», – заявил Арсен Махмудов.
По результатам турнира первое место выиграла команда из Москвы, второе заняла Московская область, а третье присудили футболистам-дагестанцам из Тверской области.