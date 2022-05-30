ЗАМАНА - Амир Ибрагимов в составе «Манчестера Юнайтед» завоевал трофей

Амир Ибрагимов в составе «Манчестера Юнайтед» завоевал трофей

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30 мая, 2022. Понедельник 11:09
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Амир Ибрагимов в составе «Манчестера Юнайтед» завоевал трофей

Футболист Амир Ибрагимов, играющий за английский «Манчестер Юнайтед», стал победителем престижного турнира «Кубка Альберта Фелана».

Амир Ибрагимов в составе «Манчестера Юнайтед» завоевал трофей
Спорт

Команда россиянина в финале соревнований для игроков не старше 14 лет обошла «Астон Виллу» со счетом 5:3. Один из голов «МЮ» сделал дагестанец Амир Ибрагимов.

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