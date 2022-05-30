Команда россиянина в финале соревнований для игроков не старше 14 лет обошла «Астон Виллу» со счетом 5:3. Один из голов «МЮ» сделал дагестанец Амир Ибрагимов.
Амир Ибрагимов в составе «Манчестера Юнайтед» завоевал трофей
- Автор Дарья
- 30 мая, 2022. Понедельник 11:09
Футболист Амир Ибрагимов, играющий за английский «Манчестер Юнайтед», стал победителем престижного турнира «Кубка Альберта Фелана».
Последнее от Дарья
- Сборная РД по дзюдо выиграла 11 медалей на Чемпионате СКФО
- В Дагестане прошёл велопробег памяти ушедших от ВИЧ пациентов
- Указом Правительства на территории республики введен особый противопожарный режим
- Дагестанка стала победительницей конкурса управленцев «Лидеры России»
- Дагестанский культурный центр в Свердловской области оплатил премьеру фильма «Аманат»