ЗАМАНА - «Динамо» вышло в первый дивизион ФНЛ

«Динамо» вышло в первый дивизион ФНЛ

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30 мая, 2022. Понедельник 08:14
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«Динамо» вышло в первый дивизион ФНЛ

Клуб Махачкалы «Динамо» вышел в первый дивизион Футбольной национальной лиги. 

«Динамо» вышло в первый дивизион ФНЛ
Спорт

Вчера, 29 мая, махачкалинские футболисты «Динамо» одержали победу на стадионе имени Елены Исинбаевой в игре с «Анжи». Победители по разу в каждом из таймов сделали гол в ворота соперников.  За тур до конца чемпионата «Динамо» стало недосягаемо для преследователей и следующий сезон проведет в первом дивизионе ФНЛ.  Ранее мы писали, что игру посмотреть пришел и руководитель РД Сергей Меликов.

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