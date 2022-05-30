Вчера, 29 мая, махачкалинские футболисты «Динамо» одержали победу на стадионе имени Елены Исинбаевой в игре с «Анжи». Победители по разу в каждом из таймов сделали гол в ворота соперников. За тур до конца чемпионата «Динамо» стало недосягаемо для преследователей и следующий сезон проведет в первом дивизионе ФНЛ. Ранее мы писали, что игру посмотреть пришел и руководитель РД Сергей Меликов.
«Динамо» вышло в первый дивизион ФНЛ
- Автор Дарья
- 30 мая, 2022. Понедельник 08:14
Клуб Махачкалы «Динамо» вышел в первый дивизион Футбольной национальной лиги.
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