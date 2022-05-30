ЗАМАНА - Сергей Меликов поболел за игроков на матче "Динамо"-"Анжи"

Сергей Меликов поболел за игроков на матче "Динамо"-"Анжи"

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30 мая, 2022. Понедельник 00:39
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Сергей Меликов поболел за игроков на матче &quot;Динамо&quot;-&quot;Анжи&quot;

Вчера, 29 мая, на стадионе "Труд" имени Елены Исинбаевой встретились команды махачкалинского "Динамо" и "Анжи". Посмотреть матч 33-го тура первенства второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приехал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Сергей Меликов поболел за игроков на матче "Динамо"-"Анжи"
Спорт

После сложной игры "Динамо" одержали победу в матче со счетом "2:0" и досрочно сделали выход команды в более высокую по рангу лигу – первый дивизион ФНЛ, выше которого в футболе страны только Российская премьер-лига.

Комментируя результаты игры, Сергей Меликов поздравил футболистов с заслуженной победой и пожелал им успехов в будущем:
«Уверен, что в следующем сезоне мы достойно представим республику на больших футбольных площадках. Спасибо большое вам за матч!»

Стоит заметить, что клуб "Динамо" возродили по инициативе Сергея Меликова летом 2021 года на площадке футбольного клуба "Махачкала".

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