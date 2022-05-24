В общекомандном зачете дагестанская сборная находится на первом месте. Золото выиграл Расул Магомедов (51 кг) и Хасмагомед Джаватханов (80 кг). Еще трое дагестанцев Магомед Паштаев (57 кг), Зубаил Магомедов (67 кг) и Алимсолтан Алакаев (+92 кг) привезут домой серебро. Бронзу выиграли Магомедрасул Курбанов (54 кг) и Хаджимурад Зубайруев (63 кг).
Молодежная сборная Дагестана по боксу – лучшая на первенстве России
- Автор Дарья
- 24 мая, 2022. Вторник 17:04
7 медалей выиграли боксеры из Дагестана на прошедшем в городе Суздаль Владимирской области первенстве России среди юниоров 17-18 лет, информирует пресс-служба министерства спорта региона.
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