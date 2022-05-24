ЗАМАНА - Молодежная сборная Дагестана по боксу – лучшая на первенстве России

Молодежная сборная Дагестана по боксу – лучшая на первенстве России

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24 мая, 2022. Вторник 17:04
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Молодежная сборная Дагестана по боксу – лучшая на первенстве России

7 медалей выиграли боксеры из Дагестана на прошедшем в городе Суздаль Владимирской области первенстве России среди юниоров 17-18 лет, информирует пресс-служба министерства спорта региона. 

Молодежная сборная Дагестана по боксу – лучшая на первенстве России
Спорт

В общекомандном зачете дагестанская сборная находится на первом месте. Золото выиграл Расул Магомедов (51 кг) и Хасмагомед Джаватханов (80 кг).  Еще трое дагестанцев Магомед Паштаев (57 кг), Зубаил Магомедов (67 кг) и Алимсолтан Алакаев (+92 кг) привезут домой серебро. Бронзу выиграли Магомедрасул Курбанов (54 кг) и Хаджимурад Зубайруев (63 кг).

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