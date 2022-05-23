ЗАМАНА - Дагестанка Ума Османова – серебряный призер чемпионата СКФО по шахматам

Дагестанка Ума Османова – серебряный призер чемпионата СКФО по шахматам

Автор
23 мая, 2022. Понедельник 16:23
|||
Дагестанка Ума Османова – серебряный призер чемпионата СКФО по шахматам

Шахматистка Ума Османова получила второе место на чемпионате СКФО по блицу в Пятигорске, информирует пресс-служба шахматной федерации. 

Дагестанка Ума Османова – серебряный призер чемпионата СКФО по шахматам
Спорт

Золото на турнире выиграла представительница команды хозяев мероприятия Фатима Шахмурзова.  Стоит напомнить, что недавно бронзу на чемпионате СКФО по классическим шахматам среди женщин забрала Амина Абакарова.

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top