Золото на турнире выиграла представительница команды хозяев мероприятия Фатима Шахмурзова. Стоит напомнить, что недавно бронзу на чемпионате СКФО по классическим шахматам среди женщин забрала Амина Абакарова.
Дагестанка Ума Османова – серебряный призер чемпионата СКФО по шахматам
- Автор Дарья
- 23 мая, 2022. Понедельник 16:23
Шахматистка Ума Османова получила второе место на чемпионате СКФО по блицу в Пятигорске, информирует пресс-служба шахматной федерации.
Последнее от Дарья
- В Дагестане уменьшилось число проверок в отношении бизнеса
- Нелегальное подключение к инженерным сетям найдено в 300 домах Махачкалы
- В Карелии в древнем захоронении найдены подвески из человеческих костей
- Народный артист РФ Олег Газманов вручил паспорта подросткам Гунибского района
- Далгат Гаджиалиев первым из дагестанцев выиграл молодежный чемпионат мира по рукопашному бою