ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» победило «Чайку»

Махачкалинское «Динамо» победило «Чайку»

Автор
23 мая, 2022. Понедельник 12:26
|||
Махачкалинское «Динамо» победило «Чайку»

«Динамо» выиграло матч с «Чайкой» в 31-м туре ФНЛ-2. Игра завершилась в пользу футболистов из Дагестана со счётом 2:1. "Динамо" открыли счёт на 31-й минуте, отправив гол в ворота соперника.

Махачкалинское «Динамо» победило «Чайку»
Спорт

За несколько минут до конца игры удвоил преимущество футболист «Динамо» Арсен Вагидов. В компенсированное время команда "Чайка" смогла лишь уменьшить отставание в счёте. «Динамо» после этого матча набрало 74 очка, став еще ближе к званию лидера чемпионата.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top