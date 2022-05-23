За несколько минут до конца игры удвоил преимущество футболист «Динамо» Арсен Вагидов. В компенсированное время команда "Чайка" смогла лишь уменьшить отставание в счёте. «Динамо» после этого матча набрало 74 очка, став еще ближе к званию лидера чемпионата.
Махачкалинское «Динамо» победило «Чайку»
- Автор Дарья
- 23 мая, 2022. Понедельник 12:26
«Динамо» выиграло матч с «Чайкой» в 31-м туре ФНЛ-2. Игра завершилась в пользу футболистов из Дагестана со счётом 2:1. "Динамо" открыли счёт на 31-й минуте, отправив гол в ворота соперника.
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