Дагестанские вольники выиграли еще пять медалей на студенческом чемпионате России

Автор Дарья |||

2 серебра и 3 бронзы – результат выступления борцов из Дагестана в заключительный день чемпионата РФ в подмосковном Солнечногорске, информирует пресс-служба Минспорта региона.