ЗАМАНА - Дагестанские вольники выиграли еще пять медалей на студенческом чемпионате России

Дагестанские вольники выиграли еще пять медалей на студенческом чемпионате России

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19 мая, 2022. Четверг 13:51
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Дагестанские вольники выиграли еще пять медалей на студенческом чемпионате России

2 серебра и 3 бронзы – результат выступления борцов из Дагестана в заключительный день чемпионата РФ в подмосковном Солнечногорске, информирует пресс-служба Минспорта региона. 

Дагестанские вольники выиграли еще пять медалей на студенческом чемпионате России
Спорт

Ближе всего к золоту на турнире были Аслудин Багамаев (74 кг) и Шамиль Магомедов (86 кг), проигравшие лишь в финальных сражениях.  Бронзу взяли Ахмед Багавудинов (86 кг), Дагир Искаков (97 кг) и Гаджимагомед Тажудинов (97 кг). 

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