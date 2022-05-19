Ближе всего к золоту на турнире были Аслудин Багамаев (74 кг) и Шамиль Магомедов (86 кг), проигравшие лишь в финальных сражениях. Бронзу взяли Ахмед Багавудинов (86 кг), Дагир Искаков (97 кг) и Гаджимагомед Тажудинов (97 кг).
Дагестанские вольники выиграли еще пять медалей на студенческом чемпионате России
- Автор Дарья
- 19 мая, 2022. Четверг 13:51
2 серебра и 3 бронзы – результат выступления борцов из Дагестана в заключительный день чемпионата РФ в подмосковном Солнечногорске, информирует пресс-служба Минспорта региона.
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