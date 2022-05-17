«Легионеры» сделали в ворота противника 5 безответных мячей. Голы в этой игре забили Рауль Шихаев, Ислам Вагабов, Шамиль Саадуев, а также дубль сделал Анар Панаев. «Легион Динамо» имеет в своем активе 42 очка и пребывает на 8 строчке в турнирной таблице.
«Легион Динамо» разгромил «Туапсе»
- Автор Дарья
- 17 мая, 2022. Вторник 10:49
Команда «Легион Динамо» одержала победу в игре с ФК «Туапсе» в гостевом матче 31-го тура ФНЛ-2.
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