«Легион Динамо» разгромил «Туапсе»

Команда «Легион Динамо» одержала победу в игре с ФК «Туапсе» в гостевом матче 31-го тура ФНЛ-2.

«Легионеры» сделали в ворота противника 5 безответных мячей. Голы в этой игре забили Рауль Шихаев, Ислам Вагабов, Шамиль Саадуев, а также дубль сделал Анар Панаев. «Легион Динамо» имеет в своем активе 42 очка и пребывает на 8 строчке в турнирной таблице.