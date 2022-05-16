В соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из Ростовской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской областей, Крыма, Адыгеи, Чечни, Краснодарского края, а также Дагестана. Команду Дагестана представляли на турнире 120 человек. «В пяти возрастных группах дагестанцы заняли 28 первых, 23 вторых и 14 третьих призовых мест», — рассказал тренер сборной.
Дагестанские саньдаисты добыли 65 медалей на «Кубке Дона»
- Автор Дарья
- 16 мая, 2022. Понедельник 13:52
65 медалей – результат выступления дагестанской сборной по ушу-саньда на «Кубке Дона» - соревнования, которые прошли накануне в Ростове-на-Дону, информирует руководитель региональной команды Магомедали Магомедов.
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