ЗАМАНА - Ежегодный автопробег «Герои! От поколения к поколения!» прошел в Дагестане

Ежегодный автопробег «Герои! От поколения к поколения!» прошел в Дагестане

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13 мая, 2022. Пятница 10:45
Ежегодный автопробег «Герои! От поколения к поколения!» прошел в Дагестане

Ежегодный автомобильный пробег «Герои! От поколения к поколению!» памяти героев ВОВ, вооруженного конфликта в Афганистане и современной России прошел в Дагестане, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на организаторов мероприятия.

Ежегодный автопробег «Герои! От поколения к поколения!» прошел в Дагестане
Спорт

Один из инициаторов пробега, руководитель Координационного совета ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, семей погибших – Магомед Арипов, рассказал сотруднику РИА «Дагестан», что открытие мероприятия прошло в Хасавюрте с траурного митинга. Завершился пробег у памятника Герою РФ Магомеду Нурбагандову, который погиб на территории Украины, защищая товарищей.

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