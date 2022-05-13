Ежегодный автопробег «Герои! От поколения к поколения!» прошел в Дагестане

Автор Дарья

Ежегодный автомобильный пробег «Герои! От поколения к поколению!» памяти героев ВОВ, вооруженного конфликта в Афганистане и современной России прошел в Дагестане, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на организаторов мероприятия.