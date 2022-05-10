Он выступит против Али Багова. Сражение пройдет в легковой весовой категории.
Рашид Магомедов в прошлом был спортсменом UFC, его рекорд в смешанных единоборствах насчитывает 25 удачных боев, 6 поражений и еще один поединок, в котором была ничья.
Боец Рашид Магомедов проведет бой 22 июля на турнире АСА в Сочи.
Он выступит против Али Багова. Сражение пройдет в легковой весовой категории.
Рашид Магомедов в прошлом был спортсменом UFC, его рекорд в смешанных единоборствах насчитывает 25 удачных боев, 6 поражений и еще один поединок, в котором была ничья.
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