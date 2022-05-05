Занимается спортом и проживает 16-летняя девушка в Москве в спортивной школе «Армия фигурного катания». Агамова – участница юниорской сборной Москвы по фигурному катанию, победительница и призер многих всероссийских соревнований. Фигуристка демонстрирует все тройные прыжки и каскады с тройными прыжками, вращениями четвёртого уровня сложности. Спортсменка рассказала Сажидову о своих планах в спорте. Основная ее мечта – это выступление на Олимпийских играх.
Сажид Сажидов встретился с фигуристкой Сальмой Агамовой
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 13:52
Руководитель Минспорта региона Сажид Сажидов провел встречу с фигуристкой Сальмой Агамовой.
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