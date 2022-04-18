Организаторы спортивной акции – Физкультурно-спортивный центр «Гонка Героев» совместно с министерством спорта РФ и Всероссийской федерацией легкой атлетики. Главный полумарафон – 21,1 километра, но по желанию также можно выбрать дистанцию на 10,5 и 1 километр.
В Дагестане пройдет полумарафон ЗаБег России
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2022. Понедельник 14:07
В Махачкале в 3 раз проведут федеральный полумарафон «ЗаБег.РФ». Как информирует министерство спорта по субъекту, мероприятие назначено на 22 мая.
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