ЗАМАНА - В Дагестане пройдет полумарафон ЗаБег России

В Дагестане пройдет полумарафон ЗаБег России

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18 апреля, 2022. Понедельник 14:07
В Дагестане пройдет полумарафон ЗаБег России

В Махачкале в 3 раз проведут федеральный полумарафон «ЗаБег.РФ». Как информирует министерство спорта по субъекту, мероприятие назначено на 22 мая.

В Дагестане пройдет полумарафон ЗаБег России
Спорт

Организаторы спортивной акции – Физкультурно-спортивный центр «Гонка Героев» совместно с министерством спорта РФ и Всероссийской федерацией легкой атлетики. Главный полумарафон – 21,1 километра, но по желанию также можно выбрать дистанцию на 10,5 и 1 километр.

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