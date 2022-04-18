ЗАМАНА - Дагестанские боксеры выиграли семь медалей на юношеском чемпионате России

Дагестанские боксеры выиграли семь медалей на юношеском чемпионате России

Автор
18 апреля, 2022. Понедельник 11:49
Дагестанские боксеры выиграли семь медалей на юношеском чемпионате России

Обладателями 7 медалей стали боксеры Дагестана на первенстве РФ среди подростков 15-16 лет, которое прошло в городе Чехове Московской области, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дагестанские боксеры выиграли семь медалей на юношеском чемпионате России
Спорт

Золото выиграли Джанарслан Темирбиев, Ахмедбек Меджидов и Байрамхан Ашуров.

Серебро ушло к Ахмеду Курбанову и Камилю Джамаеву. Бронзу забрали боксеры Ислам Ибрагимов и Ахмад Айдамиров.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top