Золото выиграли Джанарслан Темирбиев, Ахмедбек Меджидов и Байрамхан Ашуров.
Серебро ушло к Ахмеду Курбанову и Камилю Джамаеву. Бронзу забрали боксеры Ислам Ибрагимов и Ахмад Айдамиров.
Обладателями 7 медалей стали боксеры Дагестана на первенстве РФ среди подростков 15-16 лет, которое прошло в городе Чехове Московской области, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Золото выиграли Джанарслан Темирбиев, Ахмедбек Меджидов и Байрамхан Ашуров.
Серебро ушло к Ахмеду Курбанову и Камилю Джамаеву. Бронзу забрали боксеры Ислам Ибрагимов и Ахмад Айдамиров.
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