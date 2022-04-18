Шахматист Таймаз Темирбеков стал чемпионом Первенства России

Президент Федерации шахмат Дагестана Джакай Джакаев и руководитель Каякентского района Магомед Эльдерханов в праздничной атмосфере встретили в аэропорту Махачкалы юных ребят, которые вернулись домой после триумфального выступления на Первенстве страны по классическим шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 и 13 лет.

Победителем игр стал 11-летний ребенок и кандидат в мастера спорта Таймаз Темирбеков. Юноша совершил самую настоящую сенсацию, одержав победу в российском Первенстве среди мальчиков в возрасте до 13 лет. Этот успех стал первым в истории региональных детских шахмат. Более того: Таймаз смог стать лучшим в России среди мальчиков 2010 года рождения, которые родились раньше него на год.