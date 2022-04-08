Съемочная бригада телеканала приезжала в Дагестан в начале весны. Мини-лента о Гаджи Гаджиеве вошла в цикл программ «Лица страны».
«Матч ТВ» снял мини-фильм о заслуженном тренере России Гаджи Гаджиеве
- Автор Дарья
- 08 апреля, 2022. Пятница 17:00
Телеканал «Матч ТВ» выпустил мини-фильм о руководителе махачкалинского «Динамо», заслуженном тренере РФ Гаджи Гаджиеве и команде.
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