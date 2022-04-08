ЗАМАНА - «Матч ТВ» снял мини-фильм о заслуженном тренере России Гаджи Гаджиеве

«Матч ТВ» снял мини-фильм о заслуженном тренере России Гаджи Гаджиеве

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08 апреля, 2022. Пятница 17:00
«Матч ТВ» снял мини-фильм о заслуженном тренере России Гаджи Гаджиеве

Телеканал «Матч ТВ» выпустил мини-фильм о руководителе махачкалинского «Динамо», заслуженном тренере РФ Гаджи Гаджиеве и команде.

Съемочная бригада телеканала приезжала в Дагестан в начале весны. Мини-лента о Гаджи Гаджиеве вошла в цикл программ «Лица страны».

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