Церемонию вручения провели на расширенном собрании работников министерства спорта региона под председательством руководителя ведомства Сажида Сажидова. Стоит напомнить, что на прошедшей Олимпиаде в Токио Гаджимурад Рашидов выиграл бронзу, а Муса Таймазов стал чемпионом Паралимпийских игр в метании клаба.
Гаджимураду Рашидову и Мусе Таймазову торжественно вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта России
- Автор Мадина
- 07 апреля, 2022. Четверг 14:50
Борцу вольного стиля Гаджимураду Рашидову и легкоатлету-паралимпийцу Мусе Таймазову в праздничной атмосфере вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта РФ, информирует РИА "Дагестан".
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