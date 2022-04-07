ЗАМАНА - Гаджимураду Рашидову и Мусе Таймазову торжественно вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта России

Гаджимураду Рашидову и Мусе Таймазову торжественно вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта России

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07 апреля, 2022. Четверг 14:50
Гаджимураду Рашидову и Мусе Таймазову торжественно вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта России Гаджимураду Рашидову и Мусе Таймазову торжественно вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта России

Борцу вольного стиля Гаджимураду Рашидову и легкоатлету-паралимпийцу Мусе Таймазову в праздничной атмосфере вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта РФ, информирует РИА "Дагестан".

Гаджимураду Рашидову и Мусе Таймазову торжественно вручили удостоверение на звание заслуженных мастеров спорта России
Спорт

Церемонию вручения провели на расширенном собрании работников министерства спорта региона под председательством руководителя ведомства Сажида Сажидова. Стоит напомнить, что на прошедшей Олимпиаде в Токио Гаджимурад Рашидов выиграл бронзу, а Муса Таймазов стал чемпионом Паралимпийских игр в метании клаба.

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