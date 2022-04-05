Хапов работал в команде Махачкалы в период с 2012 по 2016 годы.
За это время клуб «Анжи» становился бронзовым победителем РПЛ и финалистом Кубка России, а также дважды достигал стадии 1/8 финала Лиги Европы.
Экс-тренер вратарей «Анжи» Заур Хапов занял должность главного тренера московского клуба «Локомотив», информирует РИА "Дагестан".
Хапов работал в команде Махачкалы в период с 2012 по 2016 годы.
За это время клуб «Анжи» становился бронзовым победителем РПЛ и финалистом Кубка России, а также дважды достигал стадии 1/8 финала Лиги Европы.
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