Матч прошел на резервном поле «Анжи Арены» со счетом 2:0 в пользу махачкалинского «Анжи». Данный успех позволил футболистам "Анжи" набрать 39 очков и подняться на 5 место в турнирной таблице.
«Анжи» оказался сильнее «Легиона Динамо» в дерби
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 10:56
«Анжи» выиграл в игре 24-го тура ФНЛ-2 с «Легионом Динамо.
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