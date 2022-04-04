ЗАМАНА - «Анжи» оказался сильнее «Легиона Динамо» в дерби

«Анжи» оказался сильнее «Легиона Динамо» в дерби

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04 апреля, 2022. Понедельник 10:56
«Анжи» оказался сильнее «Легиона Динамо» в дерби

«Анжи» выиграл в игре 24-го тура ФНЛ-2 с «Легионом Динамо.

«Анжи» оказался сильнее «Легиона Динамо» в дерби
Спорт

Матч прошел на резервном поле «Анжи Арены» со счетом 2:0 в пользу махачкалинского «Анжи». Данный успех позволил футболистам "Анжи" набрать 39 очков и подняться на 5 место в турнирной таблице.

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