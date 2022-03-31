ЗАМАНА - Сергей Меликов отметил главные достижения Дагестана в спорте в 2021 году

Сергей Меликов отметил главные достижения Дагестана в спорте в 2021 году

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31 марта, 2022. Четверг 17:00
Сергей Меликов отметил главные достижения Дагестана в спорте в 2021 году

Руководитель РД Сергей Меликов, подводя результаты деятельности Правительства республики в прошлом году, отметил спортивные достижения субъектов.

Сергей Меликов отметил главные достижения Дагестана в спорте в 2021 году
Спорт

«Успешным стал прошлый год для республиканских спортсменов. Они выигрывали почетные места на Олимпиаде, чемпионатах и первенствах мира и Европы», – сообщает он. Кроме того, как он заметил, в прошлом году возвели и ввели в эксплуатацию 77 спортивных объектов, одно футбольное поле с беговыми дорожками в селе Ансалта Ботлихского района, 15 футбольных и мини-футбольных полей, 63 мини-спортивные площадки «Воркаут».

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