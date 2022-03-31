ЗАМАНА - Дагестан назван в числе приоритетных субъектов РФ для развития футбола

Дагестан назван в числе приоритетных субъектов РФ для развития футбола

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31 марта, 2022. Четверг 08:14
Дагестан назван в числе приоритетных субъектов РФ для развития футбола

Развитие футбола в Дагестане обсудили вчера, 30 марта, на собрании под руководством лидера республики Сергея Меликова.

Дагестан назван в числе приоритетных субъектов РФ для развития футбола
Спорт

Как заявил заместитель руководителя министерства по физической культуре и спорту региона Будун Будунов, в рамках поручений лидера Дагестана в 2021 году на территории 49 муниципалитетов выбраны земли для строительства футбольных полей, в Избербаше и Махачкале они почти готовы. Кроме того, районам направлены искусственные покрытия с комплектующими материалами для обустройства мини-футбольных полей.

В текущем году запланировано открытие еще 7 подобных мини-площадок и 2 полноценных футбольных поля с искусственным покрытием.  Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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