Аскар Аскаров занял третью строчку в рейтинге UFC

Борец из Дагестана после первого проигрыша в карьере теперь находится на 3 строчке UFC. Стоит напомнить, что для Аскарова неудачно прошел бой на недавнем турнире в США. За океаном россиянин боролся с новозеландцем Кай Кара-Франсу и проиграл ему. Все судьи после сражения отдали предпочтение в бою противнику Аскарова.