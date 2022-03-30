Борец из Дагестана после первого проигрыша в карьере теперь находится на 3 строчке UFC. Стоит напомнить, что для Аскарова неудачно прошел бой на недавнем турнире в США. За океаном россиянин боролся с новозеландцем Кай Кара-Франсу и проиграл ему. Все судьи после сражения отдали предпочтение в бою противнику Аскарова.
Аскар Аскаров занял третью строчку в рейтинге UFC
- Автор Мадина
- 30 марта, 2022. Среда 13:53
Аскар Аскаров перешел на одну позицию вниз рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC.
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