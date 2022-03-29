ЗАМАНА - Юношеская сборная Дагестана по ММА заняла второе общекомандное место на первенстве СКФО

Юношеская сборная Дагестана по ММА заняла второе общекомандное место на первенстве СКФО

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29 марта, 2022. Вторник 10:50
Юношеская сборная Дагестана по ММА заняла второе общекомандное место на первенстве СКФО

Юношеская сборная Дагестана по смешанному боевому единоборству (ММА) выиграла 2 место в общекомандном зачете на первенстве СКФО, которое проходило в Чечне, информирует пресс-служба Министерства спорта региона. 

Юношеская сборная Дагестана по ММА заняла второе общекомандное место на первенстве СКФО
Спорт

За победу сражались подростки 16-17 лет.  Дагестанцы смогли выиграть на первенстве СКФО 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

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