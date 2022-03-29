За победу сражались подростки 16-17 лет. Дагестанцы смогли выиграть на первенстве СКФО 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы.
Юношеская сборная Дагестана по ММА заняла второе общекомандное место на первенстве СКФО
- Автор Мадина
- 29 марта, 2022. Вторник 10:50
Юношеская сборная Дагестана по смешанному боевому единоборству (ММА) выиграла 2 место в общекомандном зачете на первенстве СКФО, которое проходило в Чечне, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.
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