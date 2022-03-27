Премьер от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова поздравил спортсменов с успехом в Японии и подчеркнул, что их победы являются не только личным достижением, но и достижением всего региона и России. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
- Автор Мадина
- 27 марта, 2022. Воскресенье 16:10
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов 25 марта провел встречу с победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. На мероприятии также были тренеры спортсменов.