ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр

Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр

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27 марта, 2022. Воскресенье 16:10
Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов 25 марта провел встречу с победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. На мероприятии также были тренеры спортсменов.
Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
Спорт

Премьер от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова поздравил спортсменов с успехом в Японии и подчеркнул, что их победы являются не только личным достижением, но и достижением всего региона и России. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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