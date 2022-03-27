Премьер от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова поздравил спортсменов с успехом в Японии и подчеркнул, что их победы являются не только личным достижением, но и достижением всего региона и России. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.