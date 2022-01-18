ЗАМАНА - Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»

Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»

Автор
18 января, 2022. Вторник 16:08
Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»

Клуб «Динамо» Махачкалы в начале января возглавил сербский тренер Горан Алексич, который имеет высшую тренерскую лицензию UEFA Pro и опыт работы в премьер-лигах РФ, Сербии, Китая и Армении. Он дал интервью изданию «Молодежь Дагестана».

Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»
Спорт

 Интервью можно прочитать здесь.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top