Интервью можно прочитать здесь.
Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 16:08
Клуб «Динамо» Махачкалы в начале января возглавил сербский тренер Горан Алексич, который имеет высшую тренерскую лицензию UEFA Pro и опыт работы в премьер-лигах РФ, Сербии, Китая и Армении. Он дал интервью изданию «Молодежь Дагестана».
Последнее от Мадина
- Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»
- Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении детей в Хасавюрте
- Государственная Дума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов
- Социальными волонтерами Минтруда РД в прошлом году оказано более 27 000 услуг
- Начался новый этап программы туристического кэшбэка