ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США

Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США

Автор
18 января, 2022. Вторник 13:43
Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США

Популярный спортсмен из России Хабиб Нурмагомедов показал поклонникам фотографию арены турнира Eagle FC, который пройдет в США. Пост опубликован в Instagram бойца.

Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США
Спорт

На фотографии можно увидеть восьмиугольник, а также места для зрителей. На переднем плане — сам спортсмен. «28 января позади меня будут искры», — написал Хабиб Нурмагомедов, ставший известным по сражениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

 

Прочитано 50 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top