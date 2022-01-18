Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США

Популярный спортсмен из России Хабиб Нурмагомедов показал поклонникам фотографию арены турнира Eagle FC, который пройдет в США. Пост опубликован в Instagram бойца.

На фотографии можно увидеть восьмиугольник, а также места для зрителей. На переднем плане — сам спортсмен. «28 января позади меня будут искры», — написал Хабиб Нурмагомедов, ставший известным по сражениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).