На фотографии можно увидеть восьмиугольник, а также места для зрителей. На переднем плане — сам спортсмен. «28 января позади меня будут искры», — написал Хабиб Нурмагомедов, ставший известным по сражениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 13:43
Популярный спортсмен из России Хабиб Нурмагомедов показал поклонникам фотографию арены турнира Eagle FC, который пройдет в США. Пост опубликован в Instagram бойца.
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