Сербский специалист Горан Алексич станет тренером махачкалинского «Динамо»

Новый тренер клуба уже прилетел в регион и возглавил команду, которая уже 6 января начала проводить тренировочный сбор.

Прошлый наставник команды Гаджи Магомедов продолжит свою работу в тренерском штабе в качестве помощника сербского специалиста.