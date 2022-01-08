ЗАМАНА - Сербский специалист Горан Алексич станет тренером махачкалинского «Динамо»

Сербский специалист Горан Алексич станет тренером махачкалинского «Динамо»

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08 января, 2022. Суббота 00:50
Сербский специалист Горан Алексич станет тренером махачкалинского «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» возглавил 51-летний гражданин Сербии Горан Алексич, информирует пресс-служба клуба.

Сербский специалист Горан Алексич станет тренером махачкалинского «Динамо»
Спорт

Новый тренер клуба уже прилетел в регион и возглавил команду, которая уже 6 января начала проводить тренировочный сбор.

Прошлый наставник команды Гаджи Магомедов продолжит свою работу в тренерском штабе в качестве помощника сербского специалиста.

 

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