Дагестанские футболисты стали призерами чемпионата мира в Бразилии

Три дагестанских футболиста в составе сборной РФ выиграли серебро на чемпионате мира в формате 7x7 в Бразилии.

За выигрыш в турнире играли 6 национальных команд. За российскую сборную выступали уже побеждавшие в прошлом на чемпионате мира Рустам Рамазанов и Гамид Шахбанов, а также новичок в этих соревнованиях Али Алиев.

Российская команда провела на чемпионате мира 5 матчей, выиграв поочередно на групповой стадии футболистов Анголы – 4:1 и Аргентины – 1:0. В полуфинале сборная РФ вновь победила аргентинцев – 3:2.

В финале российская команда встречалась со сборной Бразилии и в упорном матче проиграла хозяевам – 3:4.