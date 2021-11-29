ЗАМАНА - Дагестанские футболисты стали призерами чемпионата мира в Бразилии

Дагестанские футболисты стали призерами чемпионата мира в Бразилии

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29 ноября, 2021. Понедельник 16:52
Дагестанские футболисты стали призерами чемпионата мира в Бразилии

Три дагестанских футболиста в составе сборной РФ выиграли серебро на чемпионате мира в формате 7x7 в Бразилии.

Дагестанские футболисты стали призерами чемпионата мира в Бразилии
Спорт

За выигрыш в турнире играли 6 национальных команд. За российскую сборную выступали уже побеждавшие в прошлом на чемпионате мира Рустам Рамазанов и Гамид Шахбанов, а также новичок в этих соревнованиях Али Алиев.

Российская команда провела на чемпионате мира 5 матчей, выиграв поочередно на групповой стадии футболистов Анголы – 4:1 и Аргентины – 1:0. В полуфинале сборная РФ вновь победила аргентинцев – 3:2.

В финале российская команда встречалась со сборной Бразилии и в упорном матче проиграла хозяевам – 3:4.

 

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