В Махачкале провели первые соревнования по гребному спорту

Республиканская федерация гребного спорта организовала в спорткомплексе ДГПУ первый тестовый турнир по гребле-индор – официальной дисциплине гребного спорта, которую утвердило Министерство спорта РФ в 2015 году.

Мероприятия проходят на специальных гребных тренажерах Concept 2, которые имитируют греблю в академических лодках на воде. Перед стартом соревнования для всех его участников провел мастер-класс победитель чемпионатов Европы, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса Антон Заруцкий, прилетевший в регион в составе Федерации гребного спорта РФ.

Ее глава, олимпийский чемпион Алексей Свирин назвал соревнование историческим событием для гребного спорта республики и положительно оценил возможности развития гребли в Дагестане.