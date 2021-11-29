ЗАМАНА - В Махачкале провели первые соревнования по гребному спорту

В Махачкале провели первые соревнования по гребному спорту

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29 ноября, 2021. Понедельник 11:04
В Махачкале провели первые соревнования по гребному спорту

Республиканская федерация гребного спорта организовала в спорткомплексе ДГПУ первый тестовый турнир по гребле-индор – официальной дисциплине гребного спорта, которую утвердило Министерство спорта РФ в 2015 году. 

В Махачкале провели первые соревнования по гребному спорту
Спорт

Мероприятия проходят на специальных гребных тренажерах Concept 2, которые имитируют греблю в академических лодках на воде.  Перед стартом соревнования для всех его участников провел мастер-класс победитель чемпионатов Европы, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса Антон Заруцкий, прилетевший в регион в составе Федерации гребного спорта РФ. 

Ее глава, олимпийский чемпион Алексей Свирин назвал соревнование историческим событием для гребного спорта республики и положительно оценил возможности развития гребли в Дагестане. 

 

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