Сестры Марьям и Нурьян Гусейновы выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по женской борьбе среди спортсменок до 21 года, которые прошли в городе Мамадыш Татарстана, информирует РИА "Дагестан".

«Марьям дебютировала на этом чемпионате в новом для себя весе до 76 кг и выиграла серебряную медаль, а ее сестра Нурьян завладела бронзой», — сообщает источник агентства.

Нужно заметить, что эти соревнования входят в систему отбора спортсменок в состав сборной РФ на следующий год.