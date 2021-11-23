ЗАМАНА - Марьям и Нурьян Гусейновы – призеры Всероссийского турнира по женской борьбе в Татарстане

Марьям и Нурьян Гусейновы – призеры Всероссийского турнира по женской борьбе в Татарстане

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23 ноября, 2021. Вторник 11:26
Марьям и Нурьян Гусейновы – призеры Всероссийского турнира по женской борьбе в Татарстане

Сестры Марьям и Нурьян Гусейновы выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по женской борьбе среди спортсменок до 21 года, которые прошли в городе Мамадыш Татарстана, информирует РИА "Дагестан".

Марьям и Нурьян Гусейновы – призеры Всероссийского турнира по женской борьбе в Татарстане
Спорт

«Марьям дебютировала на этом чемпионате в новом для себя весе до 76 кг и выиграла серебряную медаль, а ее сестра Нурьян завладела бронзой», — сообщает источник агентства.

Нужно заметить, что эти соревнования входят в систему отбора спортсменок в состав сборной РФ на следующий год.

 

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