ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли спортивную площадку в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли спортивную площадку в Махачкале

Автор
22 ноября, 2021. Понедельник 17:25
Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли спортивную площадку в Махачкале

Знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов и глава российской федерации баскетбола Андрей Кириленко официально открыли спортивную площадку на территории школы № 42 в Махачкале.

Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли спортивную площадку в Махачкале
Спорт

На площадке находится корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута. Она подарена школе благотворительным фондом «Кириленко-детям». Площадка представляет собой арт-объект, в котором объединены традиции дагестанских народов и современное искусство: кубачинский орнамент и граффити на стене здания.

Закрывая церемонию открытия площадки, Андрей Кириленко и Хабиб Нурмагомедов показали свои навыки в баскетбольной игре. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 84 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top