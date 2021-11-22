На площадке находится корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута. Она подарена школе благотворительным фондом «Кириленко-детям». Площадка представляет собой арт-объект, в котором объединены традиции дагестанских народов и современное искусство: кубачинский орнамент и граффити на стене здания.
Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли спортивную площадку в Махачкале
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 17:25
Знаменитый спортсмен Хабиб Нурмагомедов и глава российской федерации баскетбола Андрей Кириленко официально открыли спортивную площадку на территории школы № 42 в Махачкале.
Закрывая церемонию открытия площадки, Андрей Кириленко и Хабиб Нурмагомедов показали свои навыки в баскетбольной игре. Подробнее можно прочитать тут.
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