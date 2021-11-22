На площадке находится корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута. Она подарена школе благотворительным фондом «Кириленко-детям». Площадка представляет собой арт-объект, в котором объединены традиции дагестанских народов и современное искусство: кубачинский орнамент и граффити на стене здания.