В Махачкале известный в прошлом спортсмен и чемпион Европы посетит показательный матч республиканских баскетболистов-колясочников, а также совместно с борцом Хабибом Нурмагомедовым откроет баскетбольную площадку в одной из школ города.
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко приехал в Дагестан
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 11:56
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прилетел в Махачкалу, информирует РИА "Дагестан".
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