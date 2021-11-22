Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко приехал в Дагестан

В Махачкале известный в прошлом спортсмен и чемпион Европы посетит показательный матч республиканских баскетболистов-колясочников, а также совместно с борцом Хабибом Нурмагомедовым откроет баскетбольную площадку в одной из школ города.