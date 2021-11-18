В селе Цуриб Чародинского района установили мини-футбольное поле

В Цурибе на данный момент проживает более 3000 человек, большой процент его жителей – это молодые люди, которые любят спорт. Знаменитым уроженцем населенного пункта является двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.



Накануне поле посетили врио главы министерства спорта региона Сажид Сажидов и его заместитель Будун Будунов, которые занимаются вопросами развития игровых видов спорта в республике.