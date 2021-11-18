В Цурибе на данный момент проживает более 3000 человек, большой процент его жителей – это молодые люди, которые любят спорт. Знаменитым уроженцем населенного пункта является двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.
Накануне поле посетили врио главы министерства спорта региона Сажид Сажидов и его заместитель Будун Будунов, которые занимаются вопросами развития игровых видов спорта в республике.
В селе Цуриб Чародинского района установили мини-футбольное поле
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 16:35
В селе Цуриб Чародинского района открыли мини-футбольное поле с искусственным покрытием по государственному проекту развития футбола, информирует РИА "Дагестан".
В Цурибе на данный момент проживает более 3000 человек, большой процент его жителей – это молодые люди, которые любят спорт. Знаменитым уроженцем населенного пункта является двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.
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