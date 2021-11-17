ЗАМАНА - Дагестанские грэпплеры выиграли медали Кубка мира

Дагестанские грэпплеры выиграли медали Кубка мира

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17 ноября, 2021. Среда 11:48
Дагестанские грэпплеры выиграли медали Кубка мира

Грэпплеры спортивного клуба Universal Fighters выиграли 23 медали разного достоинства на Кубке мира WORLD AJML CHAMPIONSHIP, который прошел в Санкт-Петербурге.

Дагестанские грэпплеры выиграли медали Кубка мира
Спорт

Спортсмены из Дагестана выиграли восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. 

Победителями Кубка мира стали Мурад Магомедов, Гаджи Насертинов, Шахрулабазан Магомедрасулов, Иса Меджидов, Шамиль Магомедов.

 

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