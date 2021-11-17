Спортсмены из Дагестана выиграли восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.
Победителями Кубка мира стали Мурад Магомедов, Гаджи Насертинов, Шахрулабазан Магомедрасулов, Иса Меджидов, Шамиль Магомедов.
Грэпплеры спортивного клуба Universal Fighters выиграли 23 медали разного достоинства на Кубке мира WORLD AJML CHAMPIONSHIP, который прошел в Санкт-Петербурге.
Спортсмены из Дагестана выиграли восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.
Победителями Кубка мира стали Мурад Магомедов, Гаджи Насертинов, Шахрулабазан Магомедрасулов, Иса Меджидов, Шамиль Магомедов.
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