Дагестанец Темирхан Гасанов победил на Кубке мира по рукопашному бою

Автор Мадина

Проживающий в Санкт-Петербурге дагестанец Темирхан Гасанов в составе сборной России выиграл золотую медаль на Кубке мира по рукопашному бою, который прошел в Москве.