Спортсмен одержал победу в весовой категории до 75 кг. В финальном бою он одолел атлета из Узбекистана.
Нужно заметить, что в Кубке мира в Москве поучаствовали более 300 спортсменов почти из 40 стран.
Проживающий в Санкт-Петербурге дагестанец Темирхан Гасанов в составе сборной России выиграл золотую медаль на Кубке мира по рукопашному бою, который прошел в Москве.
Спортсмен одержал победу в весовой категории до 75 кг. В финальном бою он одолел атлета из Узбекистана.
Нужно заметить, что в Кубке мира в Москве поучаствовали более 300 спортсменов почти из 40 стран.
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