ЗАМАНА - Дагестанец Темирхан Гасанов победил на Кубке мира по рукопашному бою

Дагестанец Темирхан Гасанов победил на Кубке мира по рукопашному бою

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15 ноября, 2021. Понедельник 10:21
Дагестанец Темирхан Гасанов победил на Кубке мира по рукопашному бою

Проживающий в Санкт-Петербурге дагестанец Темирхан Гасанов в составе сборной России выиграл золотую медаль на Кубке мира по рукопашному бою, который прошел в Москве.

Дагестанец Темирхан Гасанов победил на Кубке мира по рукопашному бою
Спорт

Спортсмен одержал победу в весовой категории до 75 кг. В финальном бою он одолел атлета из Узбекистана.

Нужно заметить, что в Кубке мира в Москве поучаствовали более 300 спортсменов почти из 40 стран.

 

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