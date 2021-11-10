Матч прошел при поддержке Дагестанского отделения Федерации спорта слепых. Победителем чемпионата стала сборная Дагестана, 2 место выиграла сборная Краснодарского края, а третье – футболисты из Избербаша.
Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошел в Избербаше
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 15:48
Открытый региональный турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошёл в Избербаше, информирует РИА "Дагестан".
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