ЗАМАНА - Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошел в Избербаше

Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошел в Избербаше

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10 ноября, 2021. Среда 15:48
Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошел в Избербаше

Открытый региональный турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошёл в Избербаше, информирует РИА "Дагестан". 

Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошел в Избербаше
Спорт

Матч прошел при поддержке Дагестанского отделения Федерации спорта слепых. Победителем чемпионата стала сборная Дагестана, 2 место выиграла сборная Краснодарского края, а третье – футболисты из Избербаша. 

 

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