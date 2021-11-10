ЗАМАНА - Дагестанский дзюдоист стал призёром первенства России

Дагестанский дзюдоист стал призёром первенства России

Автор
10 ноября, 2021. Среда 13:34
Дагестанский дзюдоист стал призёром первенства России

Спортсмен Абдулкадыр Умаханов выиграл серебряную медаль на первенстве России среди юношей до 18 лет, которое прошло в Ижевске, информирует РИА "Дагестан".

Дагестанский дзюдоист стал призёром первенства России
Спорт

Второе место ученик спортивной школы имени Магомеда Джафарова выиграл в весовой категории более 90 кг.  В финальном сражении Абдулкадыр Умаханов проиграл Бислану Катамардову из Тюменской области. 

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top