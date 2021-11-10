Второе место ученик спортивной школы имени Магомеда Джафарова выиграл в весовой категории более 90 кг. В финальном сражении Абдулкадыр Умаханов проиграл Бислану Катамардову из Тюменской области.
Дагестанский дзюдоист стал призёром первенства России
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 13:34
Спортсмен Абдулкадыр Умаханов выиграл серебряную медаль на первенстве России среди юношей до 18 лет, которое прошло в Ижевске, информирует РИА "Дагестан".
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