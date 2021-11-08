ЗАМАНА - ВК «Дагестан» выиграл матчи второго тура чемпионата России по волейболу

ВК «Дагестан» выиграл матчи второго тура чемпионата России по волейболу

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08 ноября, 2021. Понедельник 14:40
ВК «Дагестан» выиграл матчи второго тура чемпионата России по волейболу

Волейбольный клуб «Дагестан» победил в играх второго тура чемпионата России в высшей лиге «Б», который прошел 5-7 ноября на базе Дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

ВК «Дагестан» выиграл матчи второго тура чемпионата России по волейболу
Спорт

Во втором туре участвовали команды Грозный-2» (Грозный), «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону), «Ставрополь-СГАУ» (Ставрополь) и Дагестан» (Махачкала).

Волейболисты Дагестана сыграли в 4 игры и во всех завоевали победу. 

 

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